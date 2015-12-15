إصابة شخصين فى حريق شقة بدار السلام

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، فى شقة سكنية بمنطقة دار السلام، والتهمت النيران محتوياتها، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وأمر اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ومن خلال خطة محكمة تمت محاصرة الحريق، واقتحام الشقة وإنقاذ شخصين كانوا داخلها أثناء اندلاع النيران، ما أسفر عن إصابتهم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.