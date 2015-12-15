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القبض على صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان حلوى منتهية الصلاحية بالقاهرة

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القبض على صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان حلوى منتهية الصلاحية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان حلوى منتهية الصلاحية بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مصنع لحيازته 7 أطنان و75 ألف قطعة "حلوى المولد النبوى " منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مصنع حلوى ، بنطاق محافظة القاهرة يعمل دون ترخيص، ولا تتوافر الاشتراطات الصحية ويقوم بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى، مستخدمًا فى عملية الإنتاج رواكد الأعوام السابقة وإعادة تدويرها وإدخالها فى التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية غير معروفة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المسئول المصنع و7 أطنان طن كيلو حلوى المولد "سمسمية، ملبن، وفولية، جلوكوز، سكر، مسلى، لبن بودرة" منتهية الصلاحية، و75 ألف قطعة حلوى.

قدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى، وأوصت بإعدامها ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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