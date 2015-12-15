يوسف الحسينى: أحمد موسى انتهك خصوصية خالد يوسف وضرب المهنية بـ30 جزمة

استهل الإعلامى يوسف الحسينى، برنامجه"السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"، بالتشديد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين وعدم التعريض بها وفق ما نص عليه الدستور المصرى فى مادته 57 من باب الحريات الرائعة.

وتابع:" للأسف برنامج يطلع صور لخالد يوسف أو يدعى أنها له ويطالبه بالنفى أو الإثبات "، لافتاً إلى أن برنامج الإعلامى أحمد موسى يضرب بالدستور المصرى عرض الحائط وانتهك خصوصية النائب خالد يوسف بمنتهى السفور والتعدى".

وشدد على أن الدستور المصرى يضرب به عرض الحائط يومياً داخل البلاد وهذا ما حدث فى برنامج أحمد موسى، ولفت إلى أن أحمد موسى دأب كثيراً على ضرب مواد الدستور بعرض الحائط وتابع:" هل المسألة تتعلق بمتلازمة جديدة نطلق عليها الأكثر مشاهدة ..نضرب بالمهنية عرض الحائط بل نضرب المهنية بـ 30 جذمة والمهم نزود نسبة المشاهدة ؟".

وأكد "الحسينى" أن خالد يوسف مواطن مصرى تم انتهاك خصوصيته بمنتهى السفور ، مشدداً على أن تاريخ وقيمة البرلمانى خالد يوسف السينمائية والسياسية والثقافية حافلة والجميع يعلمها.

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