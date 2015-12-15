سفير فرنسا فى مصر: السياح الفرنسيون سيزيدون فى الفترة المقبلة

قال السفير الفرنسى أندرية باران، إن زيارة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لفرنسا تعد دافعاً قوياً على استمرار تنمية العلاقات بين مصر وفرنسا فى جميع المجالات ومنها التعليم.

وعن مجال السياحة أكد السفير خلال توقيع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) التابعة للجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن لفرنسا علاقة قوية مع مصر فى هذا مجال، وأن الفرنسيين هم أكثر الشعوب إعجابًا بالثقافة التاريخية الموجودة فى مصر، مشيرًا إلى أن السياح الفرنسيين سيزيدون فى الفترة المقبلة بصورة واضحة بمصر، مؤكداً أن الأحداث الإرهابية التى يشهدها العالم فى هذه الفترة لن تؤثر على العلاقات المصرية الفرنسية فى جميع المجالات .

وأشار سفير فرنسا فى بيان صادر عن الأكاديمية العربية منذ قليل إلى أن كل من السفير أندرية باران سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية و بيير تينار مدير العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية للإدارة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية قاموا بتوقيع الاتفاقية بفرع الأكاديمية بالإسكندرية لتعزيز وتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد المؤسسى والعلمى والتعليمى بينهما باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأبدى السفير الفرنسى عن سعادته لتوقيع اتفاقية مع الأكاديمية العربية مشيراً إلى أن الأكاديمية سوف تبدأ فى إعداد الكوادر العربية والمصرية فى القيادة والإدارة الاستراتيجية بعد إبرام هذه الاتفاقية خاصة أن المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا تعد من أفضل المؤسسات فى إعداد الكوادر على مستوى العالم، مؤكداً أن من أهم أهداف هذه الاتفاقية، إعداد الكوادر بطريقة احترافية فى القيادة والإدارة الحديثة وأن هناك المزيد من التعاون والتطور فى العلاقات بين مصر وفرنسا.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على أن علاقة مصر بفرنسا هى علاقة استراتيجية، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم مصر دائمًا فى شتى المجالات ليس لصالح مصر فقط بل للأمة العربية بأكملها.

وأكد رئيس الأكاديمية على أهمية هذه الاتفاقية فهى تعكس مدى دعم فرنسا لمصر والأمة العربية فى مجال تخريج القيادات العربية وإعداد شباب المستقبل لتولى المناصب القيادية، وتنعكس تلك الاتفاقية إيجابياً على الخطة الاستراتيجية للأكاديمية نحو الانطلاق إلى العالمية والوصول بالأكاديمية إلى مصاف الجامعات الدولية.

كما أكد أنه لا يوجد نجاح إلا بالاستفادة بالخبرات العالمية لإعداد قيادات المستقبل، وخلق فرص للتعاون مع الجهات والمؤسسات التى لديها قصص نجاح فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من القيادات بفرنسا وأوروبا والعالم العربى التى تخرجت فى المدرسة الوطنية للإدارة وخير مثال على ذلك كل من فرانسوا أولاند رئيس فرنسا الحالى و نيكولا ساركوزى رئيس فرنسا السابق.

وعقب توقيع الاتفاقية أهدى رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية إلى كل من السفير أندريه باران سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية ، والسفير نبيل الجحلاوى القنصل العام الفرنسى بالإسكندرية، وبيير تينار مدير العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية للإدارة ENA.

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