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السيد حمدى ينفى وجود ترامادول فى سيارته.. ويؤكد: التحاليل ستظهر صحة موقفى

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السيد حمدى ينفى وجود ترامادول فى سيارته.. ويؤكد: التحاليل ستظهر صحة موقفى السيد حمدى ينفى وجود ترامادول فى سيارته.. ويؤكد: التحاليل ستظهر صحة موقفى
نفى السيد حمدى لاعب نادى المقاصة، واقعة حيازته ترامادول داخل سيارته وقت إلقاء القبض عليه، مضيفاً أن النيابة أخلت سبيله بضمان محل إقامته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم2"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن سمعته "كويسة"، وبعيد تماماً عن الواقعة، موضحاً أنه يحترم القضاء، حيث إن التحليل الطبى سيظهر مدى صحة موقفه.
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