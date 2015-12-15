مجدى الجلاد بـ"لازم نفهم": نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها

قال الإعلامى مجدى الجلاد، إن المشاهد العبثية يعيشها الإعلام الآن، والأداء العام للدولة والمجتمع والسوشيال ميديا.

وأضاف الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم" على فضائية "سى بى سى": "كأننا نعيش زمن انحطاط كامل فى كل شيء" لافتًا إلى تفجير قضية رخيصة ومنحطة وتصبح حديث المجتمع بالكامل.

وتابع مجدى الجلاد: "نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها، ونحن نمارس الرذيلة أجراً على مستوى كل الأجهزة، وهناك كيانات وأشخاص فى مصر تغذى هذه الحالة يا سيادة الرئيس.. هذا بلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولولا هذه القناة المحترمة التى أعمل فيها لكنت اعتزلت الإعلام"

واستطرد: "إننا لا نقدم شيء للإنسانية والعالم سوى الفضائح، نتحول لمنتجين للفضائح، رغم أن العالم يتقدم ويبدع من حولنا" منوها إلى أن الأمم لن تنهار إلا بانهيار الأخلاق والانحطاط.

- خالد صلاح بـ"آخر النهار": الحملة التى يتعرض لها خالد يوسف خارجة عن الأخلاقيات.. أحمد موسى نفسه لم يتأكد من صحة الصور فلماذا عرضها ؟.. ويخاطب الإعلامى : لماذا وصلنا لهذا الانحطاط ..هل تعمل مع الإخوان؟

- خالد يوسف: أحمد موسى ضرب بكل القيم المهنية عرض الحائط وأصبح طرفاً بمعركتى

- خالد صلاح لـ"أحمد موسى":"مرضتش أنشرلك ولا قفا..ولو واصلت التدنى سأرد بقوة"

- بالفيديو.. خالد يوسف لـ"آخر النهار": "كل من استهدفنى حسابى معاه بالقانون ومكانه السجن"

- خالد يوسف لـ"خالد صلاح": أنا طول عمرى مقاتل ولا أخسر معاركى وأنتصر دائما

>