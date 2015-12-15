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مجدى الجلاد بـ"لازم نفهم": نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها

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مجدى الجلاد بـ"لازم نفهم": نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها مجدى الجلاد بـ"لازم نفهم": نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها
قال الإعلامى مجدى الجلاد، إن المشاهد العبثية يعيشها الإعلام الآن، والأداء العام للدولة والمجتمع والسوشيال ميديا.

وأضاف الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم" على فضائية "سى بى سى": "كأننا نعيش زمن انحطاط كامل فى كل شيء" لافتًا إلى تفجير قضية رخيصة ومنحطة وتصبح حديث المجتمع بالكامل.

وتابع مجدى الجلاد: "نمارس الرذيلة على الهواء مباشرة ونتقاضى عليها، ونحن نمارس الرذيلة أجراً على مستوى كل الأجهزة، وهناك كيانات وأشخاص فى تغذى هذه الحالة يا سيادة الرئيس.. هذا بلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولولا هذه القناة المحترمة التى أعمل فيها لكنت اعتزلت الإعلام"

واستطرد: "إننا لا نقدم شيء للإنسانية والعالم سوى الفضائح، نتحول لمنتجين للفضائح، رغم أن العالم يتقدم ويبدع من حولنا" منوها إلى أن الأمم لن تنهار إلا بانهيار الأخلاق والانحطاط.


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