ساويرس: لست طائفيا.. وزيارة الرئيس للكاتدرائية أشعرت الأقباط بـ"المواطنة"

أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب نجح للمرة الأولى فى تقديم نائب قبطى فى البرلمان عمره 35 عاماً، مؤكداً:"أنا مش طائفى لكن هناك أشياء كثيرة تغيرت، وما بخفش من حد ومسلم أمرى لربنا".

وقال "ساويرس"، فى حواره مع الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية "mbc" مصر، إن الأقباط فى مصر يشعرون الآن بالمواطنة خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية فى عيد الميلاد.

وأوضح أن برنامج الحزب يهدف إلى القضاء على الفقر فى مصر خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أنه لولا التدخلات لحصل الحزب على 100 مقعد بالبرلمان بدلاً من 65.