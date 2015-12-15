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وكيل التعليم بجنوب سيناء يشدد على الانتهاء من المناهج قبل 30 ديسمبر

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وكيل التعليم بجنوب سيناء يشدد على الانتهاء من المناهج قبل 30 ديسمبر وكيل التعليم بجنوب سيناء يشدد على الانتهاء من المناهج قبل 30 ديسمبر
شدد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على ضرورة الانتهاء من تدريس جميع المناهج فى مختلف المراحل التعليمية للفصل الدراسى الأول قبل 30 ديسمبر، جاء ذلك مساء اليوم خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى الأقسام بديوان المديرية، بحضور محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وطالب سويلم مديرى الإدارات التعليمية بتوزيع من تم ترقيتهم إلى مديرى ووكلاء مدارس وموجهى مواد دراسية فى المسابقة الأخيرة التى اجرتها مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن من تم الإعلان أن اجتيازهم المسابقة تم اختيارهم بواسطة لجنة المسابقة واستطلاع رأى مديرى الإدارات التعليمية وموجهى المواد الدراسية.

وأوضح سويلم أن وضع امتحانات صفوف النقل مسئولية الإدارات التعليمية، وأوصى سويلم أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وتخصيص نقاط للطالب المتفوق .

وأشار سويلم إلى أنه لابد من الحصول على إقرارات من المدرسين بالانتهاء من تدريس جميع أجزاء المناهج المقررة للفصل الدراسى الأول ، مضيفا أنه لابد من التأكد من أن أوراق أسئلة الامتحانات خالية من الأخطاء المطبعية.

وطالب سويلم مديرى الإدارات التعليمية والموجهين بتكثيف متابعة المدارس خلال الفترة التى تسبق الامتحانات لأهميتها.

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مصر 365