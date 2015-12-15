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فتح باب التقدم لمشروع جمعيتى "المنافذ المطورة" بمطروح

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فتح باب التقدم لمشروع جمعيتى "المنافذ المطورة" بمطروح فتح باب التقدم لمشروع جمعيتى "المنافذ المطورة" بمطروح
أعلن المهندس السيد أبو اليزيد مدير مديرية بمطروح، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لمشروع جمعيتى "المنافذ المطورة" لشباب المحافظة، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتمويل المشروعات الصغيرة بفتح منافذ لبيع السلع التموينية وصرف فارق نقاط الخبز والبيع الحر، بمساحة تبدأ من 30 إلى 50 مترا بتمويل يبدأ من 50 إلى 100 ألف جنيه .

وأوضح مدير التموين، أنه يجرى حاليا استقبال طلبات المتقدمين، لمشروع جمعيتى بمكتب الصندوق الاجتماعى بمطروح، ويشترط أن يكون المتقدم من 21 إلى 45 سنة وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى وسجل تجارى وبطاقة ضريبية واستكمال باقى التراخيص، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع 1200 فرصة عمل خلال عام 2016.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على توفير كافة التيسيرات لمشروع جمعيتى "المنافذ المتطورة" التى توفر فرص عمل لشباب المحافظة وتسهيل كافة الإجراءات لضمان سرعة ونجاح المشروعات الصغيرة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، بأن الدولة لا تدخر جهدا فى توفير مواد غذائية مخفضة، عن طريق وزارة التموين بالإضافة إلى فتح القوات المسلحة 6 منافذ جديدة، لبيع المواد الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المخفضة والمدعمة من الدولة.

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مصر 365

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