أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب سمالوط: إذا كانت إثيوبيا جادة فى المفاوضات فعليها وقف بناء السد

Google+ Print
نائب سمالوط: إذا كانت إثيوبيا جادة فى المفاوضات فعليها وقف بناء السد نائب سمالوط: إذا كانت إثيوبيا جادة فى المفاوضات فعليها وقف بناء السد
قال الدكتور على الكيال نائب دائرة مركز سمالوط بالمنيا إن قوية جدا ومحفوظة بالقرآن، ولن ينال منها أحد، مؤكدا نقف شعبا بجميع طوائفه خلف القيادة السياسية، وعلى ثقة تماما بما تبذله من جهد للحفاظ على حصة مصر من المياه، وأضاف إذا كانت إثيوبيا جادة فى مفاوضاتها لابد أن توقف البناء لحين انتهاء تلك المفاوضات.

وأوضح الكيال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سوف ينضم إلى ائتلاف دعم الدولة بمجلس النواب، موضحا أن هناك مناقشات حول الاسم وسوف تتم مناقشته بحضور الجميع، كما أوضح الكيال أن مشكلات دائرة سمالوط كبيرة وتتطلب تكاتف الجميع من أجل إيجاد حلول لها، ومن بين تلك المشكلات مستشفى سمالوط، ولابد من توفير البدائل لها، والصرف الصحى وكوبرى النيل.

وأشار الكيال إلى أن الصعيد يوضع على أولوية اهتماماتنا جميعا كنواب، من خلال جذب استثمار أو مشاركة مع التنفيذيين فى ابتكار أفكار خارج الصندوق من شأنها إيجاد فرص عمل للشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''