نائب سمالوط: إذا كانت إثيوبيا جادة فى المفاوضات فعليها وقف بناء السد

قال الدكتور على الكيال نائب دائرة مركز سمالوط بالمنيا إن مصر قوية جدا ومحفوظة بالقرآن، ولن ينال منها أحد، مؤكدا نقف شعبا بجميع طوائفه خلف القيادة السياسية، وعلى ثقة تماما بما تبذله من جهد للحفاظ على حصة مصر من المياه، وأضاف إذا كانت إثيوبيا جادة فى مفاوضاتها لابد أن توقف البناء لحين انتهاء تلك المفاوضات.

وأوضح الكيال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سوف ينضم إلى ائتلاف دعم الدولة بمجلس النواب، موضحا أن هناك مناقشات حول الاسم وسوف تتم مناقشته بحضور الجميع، كما أوضح الكيال أن مشكلات دائرة سمالوط كبيرة وتتطلب تكاتف الجميع من أجل إيجاد حلول لها، ومن بين تلك المشكلات مستشفى سمالوط، ولابد من توفير البدائل لها، والصرف الصحى وكوبرى النيل.

وأشار الكيال إلى أن الصعيد يوضع على أولوية اهتماماتنا جميعا كنواب، من خلال جذب استثمار أو مشاركة مع التنفيذيين فى ابتكار أفكار خارج الصندوق من شأنها إيجاد فرص عمل للشباب.