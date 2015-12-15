أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية بالسويس يناشدون الرئيس السيسى تمليك محلاتهم

ناشد أصحاب الورش الصناعية بالسويس بطريق ميدان العوايد الجديد "السويس - الإسماعيلية" الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ورفع الظلم عنهم المستمر منذ أكثر 8 سنوات بالمطالبة بتمليك المحلات والورش التى يعملون بها بعد رفض مسئولو ديوان عام المحافظة عمل عقد تمليك وإصرارهم استمرار العقود الإيجارية فقط.

حيث قام أصحاب الورش اليوم بارسال فاكسات رسمية إلى رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى إرسال مذكرات استغاثة إلى رئاسة الوزراء، ومكتب وزير التنمية المحلية ، للمناشدة بتطهير الجهاز الإدارى المسئول عن أصحاب الورش ،بالاضافة إلى مسئولى الملف بديوان عام المحافظة لوجود ابتزازات علنية لهم على حد وصفهم، حيث يطلب منهم البعض رشاوى من أجل إنهاء بعض الأوراق الإدارية الخاصة بمحلاتهم.

قال أصحاب الورش فى تصريحات خاصة أنهم فوجئو بخطابات إنذار من الديوان العام بطردهم من محلاتهم فى حالة عدم دفع القيمة الإيجارية ورفض نهائيا الحديث عن عقود التمليك .

أضاف اصحاب الورش الصناعية أنهم يطالبون بمعاملتهم كما تم معاملة أصحاب الورش الصناعيه فى أسواق العبور وأكتوبر بالضوابط اللازمة للتمليك وتقسيط المبالغ الباقية لتكون باقى المستحقات من قيمة التمليك.



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