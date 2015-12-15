أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إغلاق 4 حضانات بالبحيرة للترويج للإخوان وتحريض الأطفال ضد الدولة

Google+ Print
إغلاق 4 حضانات بالبحيرة للترويج للإخوان وتحريض الأطفال ضد الدولة إغلاق 4 حضانات بالبحيرة للترويج للإخوان وتحريض الأطفال ضد الدولة
أغلقت اليوم مديرية التضامن بالبحيرة 4 حضانات خاصة بقرية الشعراوى التابعة لمركز حوش عيسى، وذلك للعمل بدون ترخيص ولاتهام القائمين عليها ببث الكراهية وتحريض الأطفال ضد الدولة.

من جانبه أكد محمد الديب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، أن إغلاق تلك الحضانات تم بعد إجراء تحقيق موسع من قبل مديرية التضامن بعد اتهام الأهالى لمسئولى الحضانات الأربعة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريض الأطفال ضد الدولة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم سيتم فتح فصول جديدة لرياض الأطفال بمدارس القرية لاستيعاب أطفال الحضانات المغلقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365