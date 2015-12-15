إغلاق 4 حضانات بالبحيرة للترويج للإخوان وتحريض الأطفال ضد الدولة

أغلقت اليوم مديرية التضامن بالبحيرة 4 حضانات خاصة بقرية الشعراوى التابعة لمركز حوش عيسى، وذلك للعمل بدون ترخيص ولاتهام القائمين عليها ببث الكراهية وتحريض الأطفال ضد الدولة.

من جانبه أكد محمد الديب وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، أن إغلاق تلك الحضانات تم بعد إجراء تحقيق موسع من قبل مديرية التضامن بعد اتهام الأهالى لمسئولى الحضانات الأربعة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريض الأطفال ضد الدولة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم سيتم فتح فصول جديدة لرياض الأطفال بمدارس القرية لاستيعاب أطفال الحضانات المغلقة.