خالد يوسف: البرلمان الجديد ليس مجلس"الصوت الواحد" ولن يخيب آمال الجماهير

قال النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إن مجلس النواب الجديد ليس "برلمان الصوت الواحد"، لأنه سيكون مختلفاً، فالشعب المصرى ليس كما كان فى الماضى، مؤكدا أن مجلس النواب لا يمكن أن يخيب آمال الجماهير بالقدر الذى يتوقعه الناس.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، :"كل القوى التى تريد تهميش البرلمان وتحاول رجمه بأى تهم مثل التفاهة والعبث وإلى آخر هذه التهم التى خرجت فى الفترة الاخيرة، ستثبت الممارسة عكسه".

وأوضح أنه فى غياب السلطة التشريعية والرقابة داخل الدولة، حل الإعلام محلها فى الرقابة على الحكومة وأصبح يحاكم الوزراء نظرا لعدم وجود برلمان، مشددا على ضرورة مناقشة هذا الأمر بموضوعية.

وأشار إلى أن الرقابة والتشريع فى البرلمانات السابقة كانت غير محبوبة لأنه لم يكن هناك إلا صوت وفكر واحد، وقوانين يتم طبخها فى مطبخ صغير فى الظلام وكانت تخرج للناس ليتم الموافقة عليها.