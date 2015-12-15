أهم أسباب ألم الأسنان.. التسوس ومشكلات اللثة

أسباب ألم اللثة المزعج

أسباب ألم الأسباب.. التسوس ومشكلات اللثة

ألم الأسنان واحد من أكثر الأعراض المرضية للأسنان شيوعًا، يعانى خلالها المريض من ألم سريع وخاطف بالأسنان تختلف مدته من شخص إلى آخر، وأسباب ألم الأسنان متعددة، ولأنه ألم مزعج للغاية يبحث الجميع على الدوام وراء أسباب ألم الأسنان.>الدكتور محمد فهمى أخصائى طب الفم والأسنان، أوضح خلال حديثه عن أسباب ألم الأسنان، أنه من الأوجاع المزعجة والمرهقة لصاحبها، قد تجعله فى كثير من الأحيان يبتعد عن الكثير من الأطعمة ولمشروبات سواء الساخنة أو الباردة، أو يعانى من عدم رغبة فى غسيل أسنانه، باعتبار هذه العناصر أهم أسباب ألم الأسنان.>وتابع أخصائى الأسنان حديثه مشيرًا إلى أن أسباب ألم الأسنان ليست محصورة على الألم الناتج من تناول بعض أنواع الطعام والشراب البارد أو الساخن كما يعتد البعض، بل إن أسباب ألم الأسنان متشعبة ومتعددة الأنواع الأشكال وكل منها يرتبط بعامل معين، ومن أهمها:

آلم أسنان سريع ويصيبك عند تناول طعام بارد أو ساخن أو تناول مياه مثلجة أو تناول الآيس كريم على سبيل المثال، وهو ناتج عن تهييج العصب فجأة نتيجة هذه الأطعمة والمشروبات.

قد يسبب تسوس الأسنان ونفاذ هذا التسوس إلى العصب، وهو ألم شديد يرهق صاحبه.

إهمال نظافة الأسنان وغسيلها مرتين على الأقل يوميًا وإهمال المتابعة الدورية لصحة الأسنان سبب فى ألمها.

ومن أسباب ألم الأسنان مشكلات اللثة بأنواعها، والتى تجعل اللثة شديدة الحساسية وملتهبة وبها ألم شديد.

ولا تقف أسباب ألم الأسنان عند هذا الحد فبعض التهابات جذور الأسنان قد تسبب هذا الألم الحاد.

قد يصاب المريض ألم فى الأسنان نتيجة حدوث تهشم بأحد الأسنان أيضًا.