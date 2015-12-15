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اخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يلتقى نورى بوسهمين

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اخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يلتقى نورى بوسهمين اخبار ليبيا اليوم.. رئيس مجلس النواب الليبى يلتقى نورى بوسهمين
ركزت اخبار ليبيا اليوم على لقاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، برئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نورى أبوسهمين، فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم ترحيب ليبيا بتشكيل التحالف العسكرى الإسلامى.
>التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، برئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نورى أبوسهمين بمقر المالطية برعاية رئيس الوزراء جوسيف موسكات، في لقاء رافقه الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية والإعلامية.

وووفق صحيفة «مالطا توداي» فإن اجتماع عقيلة أبوسهمين كان مقررًا أن يعقد في وقت متأخر السبت الماضي، لكنه تأجل بعد إلغاء وفد مجلس النواب مشاركته في الاجتماع.

وركزت اخبار ليبيا اليوم على الاجتماع بين رئيسى مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى بدأها أعضاء من مجلس النواب الليبى والمؤتمر الوطنى عن الجنوب فى أواخر أكتوبر الماضى فى تونس، والتي أعقبها اجتماع آخر تكلل بـ"إعلان مبادئ" صدر فى 26 نوفمبر المنقضى فى تونس.

وتناولت اخبار ليبيا اليوم ترحيب ليبيا بتشكيل التحالف العسكرى الإسلامى الذى أعلن عنه فى الرياض، ويضم 34 دولة عربية وإسلامية بقيادة المملكة العربية .

وقال وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، فى تصريح اليوم، أنه أجرى مشاورات مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أبدى خلالها الوزير السعودى رغبة المملكة فى أن تكون ليبيا من الدول المؤسسة لهذا التحالف.

وأضاف الدايرى، أنه كان من الطبيعى جدا أن تستجيب ليبيا لذلك، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تشكل هما مشتركا للدول العربية والإسلامية، وهو الإرهاب الذى يمثله اليوم تنظيم (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى.

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مصر 365

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