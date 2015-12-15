انطلاق المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس

انطلقت اليوم الثلاثاء، بكلية الآداب جامعة السلطان قابوس أعمال المؤتمر الدولى الثالث تحت عنوان "العلاقات البينية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى: تجارب وتطلعات"، وتستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجارى.

يشارك فى المؤتمر باحثين من 13 دولة يستعرضون قرابة 60 ورقة بحثية لباحثين من سلطنة عمان والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة واليمن والسعودية وتونس وسوريا والأردن وفرنسا واليابان وباكستان، وتعرض أبحاث المؤتمر باللغتين العربية والانجليزية، تحت رعاية الدكتور سعيد بن حمد الربيعى أمين عام مجلس التعليم.

الدكتور عبد الله بن خميس الكندى عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث حول مؤتمر هذا العام قائلاً: "نبع اختيار موضوع مؤتمرنا الدولى الثالث وهو "العلاقات البينية العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى" من الأهمية التى تحظى بها العلاقات البينية بين التخصصات المختلفة فى المعرفة الإنسانية الحديثة نظرا للتطور المتسارع فى ميادين المعرفة ومجالات البحث العلمى ومناهجه، ونظراً للتحولات الكبرى فى ميادين المعرفة كافة؛ كما أن دراسة هذه العلاقات أصبحت من الاتجاهات الحديثة فى مجال البحث العلمى الذى بدأ يجدد فى خصائصه ويراجع مناهجه التقليدية التى أضحت غير قادرة على تقديم تفسيرات وحلول لبعض المشكلات الاجتماعية المعقدة، ولهذا أصبحت العلوم الاجتماعية معنية بهذه التحولات على صعيد الرؤى والمناهج والنظريات لحل الكثير من المشكلات الاجتماعية والإنسانية المعاصرة بحلول مبتكرة وغير تقليدية.

وأضاف الكندى أن مؤتمر هذا العام يحاول الاستفادة من تجارب وخبرات الدول العربية والغربية فى تجسير الفجوة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى، خاصة فى تشخيص وتفسير الظواهر والمشكلات المجتمعية، حيث يستضيف المؤتمر أربعة متحدثين رئيسيين هم ، البروفيسور البرتو مارتنيلى أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية والعميد السابق لكلية العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة ميلان ورئيس المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية، والبروفيسور أحمد زايد عالم الاجتماع المصرى وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، والبروفيسور جاك بولان أستاذ الفلسفة بجامعة السربون، والبروفيسور نزهة ابن الخياط أستاذ دراسات ومنظومات المعلومات.