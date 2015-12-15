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أخبار اليمن اليوم.. مقتل 7 مدنييين فى قصف للمتمردين الحوثيين

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أخبار اليمن اليوم.. مقتل 7 مدنييين فى قصف للمتمردين الحوثيين أخبار اليمن اليوم.. مقتل 7 مدنييين فى قصف للمتمردين الحوثيين
ركزت أخبار اليمن اليوم على مقتل سبعة مدنيين على الأقل الثلاثاء فى اليمن فى قصف للمتمردين الحوثيين رغم وقف إطلاق النار، فيما تناولت اخبار اليمن اليوم على ترحيب الحوثيين بوقف إطلاق النار.
>أكد القيادى فى جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على القحوم اليوم الثلاثاء، حرصهم على وقف القتال فى اليمن من خلال الحلول السياسية.

ونقلت اخبار اليمن اليوم عن عضو المكتب السياسى للحوثيين، إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار الذى أٌعلن عنه ظهر اليوم "وأن الأنباء التى نقلتها وسائل الإعلام عن خرق الهدنة من قبل الحوثيين غير صحيحة وتأتى فى إطار التشويه".

وأكد، بأن قوات "العدوان" فى إشارة إلى قوات التحالف العربى بقيادة هى من باشرت بخرق "الهدنة" من خلال الزحف العسكرى على منفذ حرض الحدودى فى محافظة حجة، إلى جانب الغارات التى شنها الطيران على المناطق الحدودية منها باقم، حرض، والملاحيط.
>وركزت اخبار ليبيا اليوم على ترحيب الناطق الرسمى للقوات المسلحة المعين من قبل الحوثيين العميد شرف غالب لقمان بدعوة الامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وقف اطلاق النار ابتداء من اليوم.

وقال لقمان بناء على دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ عن بداية وقف اطلاق النار نهار يومنا هذا 15 ديسمبر نعلن ترحيبنا بدعوة الامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والتى جاءت ضمن انعقاد الجلسة الأولى لحوار سويسرا ".

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مصر 365

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