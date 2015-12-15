السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد 25 عاما

أعادت السعودية فتح سفارتها فى بغداد الثلاثاء بعد 25 عاما على إغلاقها، بحسب ما أفاد مسؤول فى وزارة الخارجية.

وصرح المسؤول لوكالة أ ف ب بموظفى السفارة السعودية وصلوا إلى بغداد اليوم ، واستقبلهم فى المطار عدد من مسؤولى وزارة الخارجية" العراقية.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين وصلوا 35 "على راسهم مساعد السفير".

ومن المقرر أن يصل السفير بحلول الخميس، وسيشارك فى المراسم الرسمية لافتتاح السفارة.

ويتوقع افتتاح قنصلية فى اربيل عاصمة اقليم كردستان، لاحقا.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والعراق قطعت فى 1990، الا انها أعيدت فى 2004 عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين.

إلا أن العلاقات لا تزال متوترة بين السعودية السنية والعراق الذى يهيمن عليه الشيعة.

>