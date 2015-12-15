أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد 25 عاما

Google+ Print
السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد 25 عاما السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد 25 عاما
أعادت فتح سفارتها فى بغداد الثلاثاء بعد 25 عاما على إغلاقها، بحسب ما أفاد مسؤول فى وزارة الخارجية.

وصرح المسؤول لوكالة أ ف ب بموظفى السفارة السعودية وصلوا إلى بغداد اليوم ، واستقبلهم فى المطار عدد من مسؤولى وزارة الخارجية" العراقية.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين وصلوا 35 "على راسهم مساعد السفير".

ومن المقرر أن يصل السفير بحلول الخميس، وسيشارك فى المراسم الرسمية لافتتاح السفارة.

ويتوقع افتتاح قنصلية فى اربيل عاصمة اقليم كردستان، لاحقا.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والعراق قطعت فى 1990، الا انها أعيدت فى 2004 عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين.

إلا أن العلاقات لا تزال متوترة بين السعودية السنية والعراق الذى يهيمن عليه الشيعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة