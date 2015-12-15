نجيب ساويرس: ماحدث مع المصريين الأحرار بالانتخابات "ما اتعملش مع إسرائيل"

صرح المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، بأنه حدثت تدخلات كبيرة في الانتخابات، للتضييق على الحزب، لتقليل عدد نوابه فى البرلمان، موضحا: "اللى اتعمل معانا فى المرحلة الثانية، ما اتعملش مع إسرائيل، وفى مرشحين خسروا فى الانتخابات، علشان يفطة الحزب، وكانوا يقدروا ينجحوا لوحدهم، وأنا مش عارف أعمل إيه علشان نثبتلهم إننا بنحب البلد دى وبنخاف عليها"، مضيفا مازحا: "قولتلهم أحلفلكم على المصحف، طيب أحلفلكم على الإنجيل".

ووجه "ساويرس" خلال كلمته باحتفالية الحزب بنجاح نوابه المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نوابه وعدد من المرشحين الذين لم يوفقوا في الانتخابات، الشكر للدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، قائلا: "ساب أهله وبيته، وجار على صحته من أجل الوصول لهذا النجاح الكبير"، ودعاه خلال كلمته بتوسيع المكتب السياسى، ووجود عدد من النواب به لسهولة التواصل خلال الفترة المقبلة.

وشدد مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لن يكن جزء من إئتلاف "دعم الدولة المصرية"، وذلك وفقا لرأى أغلبية النواب، مشيرا إلى أنه يريد حزب قوى قادر على تحقيق طموحات المواطنين، وليس مثل "أكشاك الأحزاب" أو "الأحزاب وليدة اللحظة".



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