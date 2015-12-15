مصر والسعودية يعلنان التعاون فى مجال الضرائب والجمارك والتعليم والثقافة

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الإجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودي، والذى عُقد اليوم بالقاهرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودي، أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر على وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى وذات العائد الاستثمارى الايجابي، والتى ستدعم العلاقات المصرية السعودية، مشددة على أهمية اعطاء الاولوية لمشروعات تطوير البنية الاساسية وتقديم الخدمات، كما قدمت الشكر للجانب السعودى على مستوى التعاون الحالى بين الجانبين.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن هناك عدد من المشروعات للتعاون المصرى السعودى فى مجالات السياحة والاسكان والتى تم اجراء دراسات متكاملة لها، مؤكدا على وجود آلية للاسراع بانهاء الاجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى شدد على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون فى مجال الاسكان، ووضع آليات للتنفيذ، كما أشار الى أهمية التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للاسكان بمصر والسعودية، كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصرى والسعودى فى قطاع البترول.

ونوه وزير الثقافة حلمى النمنم الى فرص التعاون فى مجال تبادل اقامة المعارض الفنية بين البلدين و بناء المراكز الثقافية، كما أشار وزير التربية والتعليم دكتور الهلالى الشربينى الى مشروعات التعاون فى مجال انشاء مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وكما أكد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودى بمصر فى عدد من المشروعات الزراعية التنموية بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الغذائى وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أكد وزير المالية السعودى قيام الصندوق السعودى للتنمية بالمشاركة فى المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالى الضرائب والجمارك، كما شدد على اهمية تبادل الخبرات بينهما، وكما أشار وزير الاسكان السعودى إلى الاجراءات المتعلقة بانشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال فى قطاع الاسكان لبحث فرص المشاركة فى تنفيذ المشروعات.

ونوه وزير التعليم السعودى الى مجالات التعاون المشترك فى قطاع التعليم، وكما أشار وزير الثقافة السعودى الى برنامج التعاون فى المجال الثقافي، وفى الاذاعة والتليفزيون، وعرض وزير الزراعة السعودى مذكرة التفاهم المشتركة فى مجالات الزراعة والتى تتضمن التعاون فى تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتى تم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها. هذا وقد تم الاتفاق على اهمية بذل كل الجهود لتذليل التحديات التى تواجه الاستثمارات المشتركة بالبلدين، ومواصلة العمل على تشجيعها.