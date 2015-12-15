الملك سلمان يوجه بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر عن 30 مليار ريال، والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات.

من جهته أكد مجلس التنسيق المصرى السعودى، على أهمية انجاز المهمات المنوطة بها تمهيداً لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات.

واستعرض المجلس، الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضرالاجتماع الأول، مشيرا إلى دعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية، إضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.