السيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى فى محافظة الغربية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مصنع الطوب بقرية كفر سنباط التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية، بعد أن اندلع فيه حريق هائل إثر انفجار تانك المازوت الخاص بالمصنع دون وقوع إصابات، وكادت أن تحدث كارثة نظرا لوجود منازل ومحطة وقود بجوار المصنع.

كانت القرية قد شهدت حالة من الفزع والذعر بين المواطنين بعد انفجار تانك المازوت الخاص بمصنع الطوب ملك صلاح حجازى، وتم الاتصال بشرطة النجدة وانتقل العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد على أبو زهرة رئيس وحدة المباحث و6 سيارات مطافى، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتقوم قوات الحماية المدنية بعمليات التبريد للمصنع خشية اندلاع النيران مرة أخرى.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية.

- انفجار "تانك مازوت" داخل مصنع طوب فى زفتى بالغربية والدفع بـ6 سيارات إطفاء