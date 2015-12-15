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نيابة الهرم تتحفظ على ضابط لعرضه على الطب الشرعى لكشف تعاطيه المخدرات من عدمه

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نيابة الهرم تتحفظ على ضابط لعرضه على الطب الشرعى لكشف تعاطيه المخدرات من عدمه نيابة الهرم تتحفظ على ضابط لعرضه على الطب الشرعى لكشف تعاطيه المخدرات من عدمه
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بالتحفظ على ضابط بمديرية أمن الجيزة لصباح الباكر، لحين عرضه على الطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعدما تعامل بشكل سيئ مع وكلاء النيابة بنيابة الهرم.

وأكد مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة لم توجه اتهامات لضابط الشرطة المدعو "ط.ف" حتى الآن وأنه متحفظ عليه لحين عرضه صباحا على الطب الشرعى لمعرفة مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وأضاف المصدر أن ضابط الشرطة حضر إلى سرايا النيابة صباح اليوم الثلاثاء للإدلاء بأقواله حول إحدى القضايا التى باشر التحريات فيها، وأثناء ذلك تعامل بشكل غير لائق مع وكلاء النيابة، وتصرف بطرق غريبة، ما دفع النيابة لأن تشك فى تلك الأفعال وأصدرت قرارها السابق.

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