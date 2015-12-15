مباحث قسم ثانى الزقازيق تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو ونص حشيش

تمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، اليوم، من ضبط عاطلين قبل ترويجهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة القسم برئاسة المستشار أحمد سعيد.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، تفيد قيام " محمد ع ج " 25 سنة عاطل، و" محمد إ " 27 سنة عاطل مقيمين المنصورة، بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهما بدائرة القسم.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية والأكمنة، تمكن النقيبين خالد النادى ومحمد مصطفى معاونا مباحث قسم ثانى الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق من عمل كمين لهما، وتم ضبطهما بحوزتهما 8 فرش حشيش يقدر بحوالى كيلو ونصف وتم التحفظ على المضبوطات.

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