السحلب والهوت شوكليت.. مشروبات شتوية لزيادة الوزن

زيادة الوزن وبعض المشروبات المهمة

البعض ممن يعانون النحافة ويرغبون فى زيادة الوزن يعانون من كثرة اتباع أنظمة التسمين المختلفة، وتناول الخلطات الطبيعية التى يصفها بعض العطارين، ولكن لا يلتفت أغلب من يرغبون فى زيادة الوزن إلى أن الحل بداخل منازلهم ومطابخهم، فبعض المشروبات السائلة اليومية سهلة الهضم وسريعة الامتصاص تساعدهم على زيادة أوزانهم بسهولة اكتساب بعض الكيلوجرامات المفيدة.>الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أوضح خلال حديثه عن سبب زيادة الوزن والتخلص من النحافة المزعجة، أن زيادة الوزن تحتاج لبعض الخطوات المتأنية لاكتساب وزن صحى لا يفقده المريض بمجرد اكتسابه، سواء لسرعة الحرق بالجسم، أو لأسباب أخرى.

وتابع استشارى أمراض السمنة والنحافة أن الكثير من الأغذية والمشروبات الطبيعية بداخل كل منزل، يمكنها القيام مقام الأدوية والعقاقير والخلطات التى يلجأ إليها البعض ممن يرغبون فى زيادة الوزن دون جدوى، وخص الدكتور صابر بالذكر بعض أهم المشروبات الشتوية لزيادة الوزن، والتى من السهل تناولها فى هذا الطقس البارد، للحصول على التدفئة المثالية والعناصر المهمة التى يحتاجها الجسم، إضافة إلى سعراتها الحرارية العالية وتسببها فى زيادة الوزن، ومنها:

مشروبات شتوية لزيادة الوزن

>مشروب السحلب الأبيض اللذيذ مضاف إليه مجموعة متنوعة من المكسرات الغنية بالزيوت المفيدة يحتوى على سعرات حرارية عالية ويساعد فى زيادة الوزن.

مشروب الشيكولاتة الدافئة أو الهوت شوكليت يساعد على زيادة الوزن لنسب السكريات العالية به.

مشروب الكاكاو البنى المعروف مع إضافة اللبن كامل الدسم وملاعق من السكر أفضل طريقة لزيادة الوزن.

مشروب المغات أو الحلبة المسحوقة الأصفر الشهير، يدفئ فى الشتاء ويساعد على زيادة الوزن بشدة وهو على رأس هذه المشروبات.

مشروب الحلبة العادية الحبوب، مضاف إليها اللبن كامل الدسم والسكر يساعد فى زيادة الوزن.

>مشروب البلح والزبيب وأخلطهم مع بعض اللبن الكامل الدسم أو أغليهم وأتركهم ليهدأوا وأضف السكر، مشروب رائع لزيادة الوزن.