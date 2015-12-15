رئيس جامعة سوهاج يلتقى مجلس اتحاد الطلاب الجديد لمناقشة جدول أعماله

التقى الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، مجلس اتحاد الطلاب الجديد بقاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع سوف يتناول العديد من الموضوعات أهمها مناقشة جدول أعمال المجلس الجديد، ومتطلبات أعضاء اتحاد الطلاب لإنجاز الأعمال، ودور الجامعة فى تذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الاتحاد فى أداء مهامه وأوضح وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع داخل الجامعة من أجل مصلحة الوطن .
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>ومن جانبه أشار الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الاتحاد الجديد يقع على عاتقه تحديات كبيرة، مؤكداً قدرتهم على مواجهتها.
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>وأوضح هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى أن انتخابات اتحاد الطلاب جاءت وفقاً للائحة الجديدة وأن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب وخاصة على لجان "الأسر والرحلات- الرياضية – السياسية والثقافية – الفنية – الجوالة والخدمة العامة - الاجتماعية وشئون الطلاب – العلمية والتكنولوجية".
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>وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع سوف يتناول العديد من الموضوعات أهمها مناقشة جدول أعمال المجلس الجديد، ومتطلبات أعضاء اتحاد الطلاب لإنجاز الأعمال، ودور الجامعة فى تذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الاتحاد فى أداء مهامه وأوضح وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع داخل الجامعة من أجل مصلحة الوطن .
>
>ومن جانبه أشار الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الاتحاد الجديد يقع على عاتقه تحديات كبيرة، مؤكداً قدرتهم على مواجهتها.
>
>وأوضح هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى أن انتخابات اتحاد الطلاب جاءت وفقاً للائحة الجديدة وأن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب وخاصة على لجان "الأسر والرحلات- الرياضية – السياسية والثقافية – الفنية – الجوالة والخدمة العامة - الاجتماعية وشئون الطلاب – العلمية والتكنولوجية".
>