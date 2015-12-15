رئيس جامعة سوهاج يلتقى مجلس اتحاد الطلاب الجديد لمناقشة جدول أعماله

التقى الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة‏‎ ‎سوهاج، منذ قليل، مجلس اتحاد الطلاب الجديد بقاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة ‏المركزية‎.>وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع سوف يتناول العديد من الموضوعات أهمها مناقشة جدول أعمال المجلس الجديد، ومتطلبات ‏أعضاء اتحاد الطلاب لإنجاز الأعمال، ودور الجامعة فى تذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الاتحاد فى أداء مهامه وأوضح وأن ‏المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع داخل الجامعة ‏من أجل مصلحة الوطن .>‎>ومن جانبه أشار الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الاتحاد الجديد يقع على عاتقه ‏تحديات كبيرة، مؤكداً قدرتهم على مواجهتها‎. ‎>وأوضح هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى أن انتخابات اتحاد الطلاب جاءت وفقاً للائحة الجديدة وأن الانتخابات شهدت إقبالا ‏كبيرا من الطلاب وخاصة على لجان "الأسر والرحلات- الرياضية – السياسية والثقافية – الفنية – الجوالة والخدمة العامة - ‏الاجتماعية وشئون الطلاب – العلمية والتكنولوجية".‏



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