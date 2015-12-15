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نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة صحية بقرية السوالم

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نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة صحية بقرية السوالم نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة صحية بقرية السوالم
طالب النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج بضرورة الاهتمام بالقرى والنجوع وتخفيف العبء عن ساكنى تلك المناطق من خلال توفير الأماكن والمصالح الخدمية بها وإعادة وضعها على خريطة اهتمامات .

وطالب سالم، الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج ، بضرورة التوجيه بإنشاء وحدة صحية بقرية السوالم بطهطا لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مكتب بريد خاص بالقرية بعد تبرع أحد المواطنين بقطعة من الأرض لإقامة المشروع.

كما طالب سالم بدراسة إمكانية إنشاء وحدة شئون اجتماعية لخدمة أهالى قرية الشيخ زين الدين لخدمة كبار السن ومنتفعى الضمان الاجتماعى الذين يتكبدون المشقة للوصول إلى أقرب وحدة اجتماعية تخدمهم.

من ناحية أخرى، طالب عضو مجلس نواب طهطا المحافظ بالموافقة على إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء لخدمة أهالى قرية بنى حرب، والقرى المجاورة، نظرا لارتفاع عدد السكان بالقرية والقرى المجاورة.

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مصر 365

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