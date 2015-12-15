محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية بطهطا ويلتقى المستثمرين

أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بمصنع إنتاج الخشب المضغوط من سيقان الذرة الرفيعة الموجود بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، خلال زيارته اليوم للمنطقة، حيث تفقد خطوط إنتاج المصنع الذى يبلغ رأس ماله 120 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب سنويا، حيث ينتج الخشب المضغوط الناتج عن المخلفات الزراعية خاصة "البوص"، التى تحتوى على 70% أليفاف خشبية.

وأضاف المحافظ فى بيان له أن المصنع يمثل خطوة مهمة للحفاظ على البيئة بمحافظة سوهاج، حيث يقوم بتجميع البوص لإنتاج أخشاب نحتاج إليها، ويخلص الفلاح من الطرق التقليدية للتخلص منها، التى كانت تتم عن طريق حرق تلك المخلفات بالحقول، ما يمثل خطرا على البيئة والمواطنين، كما أنه وفر العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، حيث تفقد أيضا مصنع لإنتاج البلاستيك وصوامع غلال تحت الإنشاء، والتقى مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى توصيل كامل المرافق إلى المنطقة الصناعية وتحقيق حلم سوهاج فى إنشاء منطقة صناعية للأثاث، والذى يمثل إحدى الصناعات المهمة لأهالى طهطا.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة وأحمد الناظر رئيس مجلس الغرفة التجارية بسوهاج، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية بطهطا وجهينة وسوهاج، وأكد المستثمرون على ضرورة ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان لتسهيل حركة النقل من وإلى المنطقة وتسويق المنتجات.