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خالد يوسف: أحمد موسى ضرب بكل القيم المهنية عرض الحائط وأصبح طرفاً بمعركتى

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خالد يوسف: أحمد موسى ضرب بكل القيم المهنية عرض الحائط وأصبح طرفاً بمعركتى خالد يوسف: أحمد موسى ضرب بكل القيم المهنية عرض الحائط وأصبح طرفاً بمعركتى
كشف النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، حقيقة الفيديوهات الجنسية المزيفة التى نسبت إليه ومزاعم اتهامه بالتحرش وما ذكره أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" أمس ، قائلاً:" أحمد موسى ضرب بكل القيم والمهنية عرض الحائط، وأصبح طرفاً فى معركتى، وسأظهر برائتى بالقانون".
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اليوم السابع -12 -2015

وتابع فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،:"أيها الجماهير التى أعطتنى ثقتها أنا لم أتحرش بسيدة طيلة حياتى، بل أنا من يتحرش بى".

وأضاف يوسف أن السوشيال ميديا" أبرز الغضب العارم والشعبى ضد الفيديوهات المفبركة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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