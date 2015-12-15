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بالفيديو.. خالد يوسف لـ"آخر النهار": "كل من استهدفنى حسابى معاه بالقانون ومكانه السجن"

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بالفيديو.. خالد يوسف لـ"آخر النهار": "كل من استهدفنى حسابى معاه بالقانون ومكانه السجن" بالفيديو.. خالد يوسف لـ"آخر النهار": "كل من استهدفنى حسابى معاه بالقانون ومكانه السجن"
أكد النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إنه ليس متهما فيما عرضه الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه على صدى البلد مساء أمس الاثنين، من صور مفبركة وإنه سيأخذ حقه بالقانون، قائلا: "يجب أن نرسى دولة القانون وهناك ثقة فى القضاء المصرى فى هذه القضية، وكل من استهدفنى فى هذه القضية أنا حسابى معاه بالقانون.. ومكانهم السجون".
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>وأضاف خالد يوسف، خلال حواره مع خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الذين يريدون إعادة سياسات النظام السابق ويحصلون على أماكن جديدة فى النظام الحالى ليس لهم مكانا، مضيفاً: "أنا واحد من الذين يستهدفون مشروعهم هذا".

وأوضح النائب البرلمانى، أن الوجوه القديمة صرفت الملايين من الأموال لإسقاطه فى الانتخابات بدائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى آخر لحظة فى الانتخابات وإعلان النتيجة، مشددا على أن كل الذين يريدون إرجاع التاريخ للوراء ويعيدون الماضى مرة أخرى لن ينجحوا.


>- رئيس الوزراء: أمن الخليج جزء من أمن مصر ولن نتأخر فى الدفاع عن الأشقاء

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مصر 365

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