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بالفيديو.. مدير ملهى ليلى أغلقته الشرطة: "إدونا مكان ناكل فيه عيش"

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بالفيديو.. مدير ملهى ليلى أغلقته الشرطة: "إدونا مكان ناكل فيه عيش" بالفيديو.. مدير ملهى ليلى أغلقته الشرطة: "إدونا مكان ناكل فيه عيش"
قال مدير أحد الملاهى الليلية التى داهمتها شرطة السياحة والآداب عقب تشميع الملهى الصادر له قرارا غلق منذ 3 شهور "إحنا شريحة بتمثل ناس كتير جدا ومباحث السياحة والآداب عارفة أن إحنا كتير وكل كباريه فيه 50 واحد شغال هتلاقى إن احنا أكتر من 3 مليون شخص، ولو طلعت الناس دى فى الشارع هتعمل مشكلة من قلة الشغل.

وأضاف "أنا بتعامل مع جميع الجهات منها ضريبة الملاهى والمصنفات الفنية والمكان اللى أنا شغال فيه اتقفل بسبب وزير السياحة اللى ادانا تراخيص وبعد كده لغاها واحنا نعمل اية ادونا مكان ناكل فيه عيش نوصل لمين ونروح ياكلنا عيش كلنا واحنا مجنى علينا".

وقال عامل داخل الملهى "أنا عندى 54 سنة وبشتغل بـ30 جنيه ومعايا عيال وأسرة والإعلام مش سايبنا فى حالنا".

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مصر 365

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