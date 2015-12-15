يطيل الشعر ويؤخر الشيخوخة..تعرف على أهم فوائد زيت اللوز

فوائد زيت اللوز للجلد

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فوائد زيت اللوز الطبيعية بأنواعه لا حصر لها، ما جعل هذا الزيت من أهم الزيوت الطبيعية، التى تستخدم فى مناحٍ علاجية طبية كثيرة، ولعل أهم فوائد زيت اللوز تلك التى تتعلق بخواصه التجميلية وقدرته على علاج عيوب البشرة وتجميلها.الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد خلال حديثه عن أهم فوائد زيت اللوز، أنه أبرز الزيوت الطبيعية استخدامًا على مستوى العالم، لمكوناته وخواصه الفريدة التى تساهم في الالتئام والتغذية العميقة، ولذا فأبرز فوائد زيت اللوز تتعلق بالجمال والنضارة والشباب والحيوية، ويدخل فى الكثير من الأدوية الطبيعية، والكريمات والمستحضرات الطبية المعالجة للجلد على مستوى العالم.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه مؤكدًا أن فوائد زيت اللوز الكثيرة والفعالة، ترجع إلى احتوائه على عناصر ومعادن وفيتامينات هائلة، وكذلك يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية، وفيتامين E المهم للغاية لالتئام الجلد، وهو ما يعزز فوائد زيت اللوز لخواصه الفريدة فى صعوبة امتصاصه سريعًا من خلال المسام ما يساعد على إمكانية دهانه على نطاق واسع من الجلد ليفيد أكبر منطقة ممكنة.

فوائد زيت اللوز للشعر والرموش

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وفوائد زيت اللوز عديدة يذكرها الدكتور مروان تفصيلاً منها، أن الحلو منه -فهناك نوع مر- يستخدم فى إطالة الشعر القصير الناقص، لأنه يغذى المسام والجذور وينفذ إليها جيدًا، كما يستخدم فى إطالة الرموش المتقصفة التى استهلكت بفعل الماسكرا والمستحضرات التجميلية، كما لم تقف فوائد زيت اللوز عند هذا الحد بل إنه يرطب الكفوف والوجه وعلاج تشقق البشرة الذى يكثر الإصابة به فى فضل الشتاء، كذا يساعد على تأخير عوامل الشيخوخة باعتباره مضاد أكسدة طبيعى، كذلك منعم مثالى لبشرة الأطفال الصغار.