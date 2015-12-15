أهم طرق علاج غثيان الحمل

طرق علاج غثيان الحمل المزعج

طرق علاج غثيان الحمل بالبسكويت وتنظيم الوجبات

تحتار الكثير من السيدات الحوامل أمام علاج غثيان الحمل، فالبعض منهن تنهار كل محاولاتها أمامه، ولكن وحسب تأكيد الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، فعلاج غثيان الحمل لابد له من حيل حتى يقل شعور الحامل بالغثيان الذى لا يمكنه الاختفاء تمامًا، ولكن يمكنه التضاؤل تدريجيًا.>وتابعت الدكتور يسرية حديثها عن طرق علاج غثيان الحمل، مؤكدة أن هذا النوع من الغثيان هو أمر طبيعى وعرض شائع يحدث لأغلب الحوامل، خاصة فى الثلث الأول من الحمل أى فى الشهور الأولى، ونسبة بسيطة من الحوامل لا تعانى الشعور بالغثيان المتكرر والمبرح، ولكن وحسب تأكيد استشارى النساء والتوليد، فعلاج غثيان الحمل نهائيًا أمر خيالى، ولكن التعامل معه أمر فى غاية البساطة.>وعن طرق علاج غثيان الحمل لدى الحامل، تؤكد الدكتور يسرية أن التعامل مع تنظيم الوجبات والإكثار من عددها وقرب مواعيد تناولها، مع تقليل الكميات بها، أفضل طريقة لعلاج غثيان الحمل، بمعنى تناول الحامل ما لا يقل عن 5 وجبات، ولكنها قليلة الكمية مليئة بالأطعمة التى تفضلها، لافتة إلى أهمية تناول المياه بصورة منتظمة وما لا يقل عن 8 أكواب يومية، وكذلك الاعتماد على السوائل لعلاج غثيان الحمل.

وتابعت موضحة أن علاج غثيان الحمل يبدأ باهتمام الحامل بتناول الطعام الذى تحبه وتفضله ولا تشعر منه بالغثيان، ولكن عليها ألا تتناول المخللات أو الكثير من الملح، والاهتمام بتناول الإفطار فور الاستيقاظ أو أن تسبقه بقطعة مالحة أو معتدلة الملوحة من البسكويت اللذيذ فهى أفضل طريقة لعلاج غثيان الحمل، كذلك البعد عن التوتر والعصبية، والنوم لساعات كافية، والاهتمام بتناول البروتين، وعصير الليمون الحامض كلها أساليب تخفف من حدة الغثيان.