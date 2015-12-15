نواب قطور يستعرضون مشاكل الدائرة مع رئيس المدينة بالغربية

عُقد اليوم الثلاثاء المجلس التنفيذى لمجلس مركز ومدينة قطور فى محافظة الغربية المحاسب عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور، بحضور نواب دائرة قطور وبسيون الثلاثة، خالد مصباح وفؤاد حسب الله وحمادة القسط، واستعرض الاجتماع أهم المشاكل المتعلقة بالدائرة من الصرف الصحى ورصف الطرق وإعادة رصف الطرق.

ووافق المجلس على البدء فى إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرى الشين وصرد وخباطة وإزالة كافة العقبات وتوفير كل التسهيلات لإنجاز المشروع مع العمل على مشكلة البيارة الخاصة بالمشروع، وإعادة رصف الطريق بطريق "الشين - بسيون" لحين الانتهاء رسميا من مشروع الصرف، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية سملا - مركز قطور لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لخدمة قرية سملا للصالح العام وعرض الخطاب الوارد من الأمن الصناعى بشان تدريب 60 فردا على أعمال الدفاع المدنى بتكلفة 16 ألف جنيه، وقرر المجلس التنفيذى لمجلس مدينة قطور مخاطبة المحافظة لتدبير المبلغ المطلوب لتجنب تحرير محاضر مخالفات لمجلس المدينة لعدم تنفيذ التدريب.

كما وافق المجلس التنفيذى على طلب الوحدة المحلية بقرية شبرا نباص بقبول تبرع جمعية تنمية المجتمع بشقة كاملة لعمل وحدة شئون اجتماعية.