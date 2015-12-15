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بالصور.. سكرتيرعام "جنوب سيناء" يستقبال وفدا من البحرين يزور شرم الشيخ

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بالصور.. سكرتيرعام "جنوب سيناء" يستقبال وفدا من البحرين يزور شرم الشيخ بالصور.. سكرتيرعام "جنوب سيناء" يستقبال وفدا من البحرين يزور شرم الشيخ
استقبل اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمود سولية رئيس مدنية شرم الشيخ، مساء اليوم، بمطار شرم الشيخ، وفدا من دولة البحرين يتكون من 136 شخصا، للاحتفال بالعيد الوطنى لمملكة البحرين فى شارع الملك حمد الخليفة ملك البحرين بخليج نعمة، على أن يغادروا السبت المقبل.

اليوم السابع -12 -2015

وقالت أميرة الحسن أمين عام جمعية الصداقة البحرانية المصرية إن حضور الوفد البحرينى يأتى فى إطار دعم السياحة المصرية ومسيرتها التنموية والأنشطة الاقتصادية فى مجال السياحة المصرية، بحضور كريم الشكر سفير بوزارة الخارجية، والشيخ عيسى الخليفة من الأسرة الحاكمة والكاتب السياسى أحمد المرشد واللواء محسن بهذاد، وعيد القحطانى سفير متقاعد بالبحرين، ونخبة من رجال الأعمال بالمملكة، والأستاذ عبد الحميد النجار نائب بالبرلمان البحرينى، والسفير البحرينى راشد خليفة.

اليوم السابع -12 -2015
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