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محمد بن سلمان: المجلس التنسيقى مع مصر يجسد المصالح الاستراتيجية بين البلدين

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محمد بن سلمان: المجلس التنسيقى مع مصر يجسد المصالح الاستراتيجية بين البلدين محمد بن سلمان: المجلس التنسيقى مع مصر يجسد المصالح الاستراتيجية بين البلدين
نقل الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، فى بداية كلمته، خلال الاجتماع التنسيقى الثانى بين والسعودية اليوم الثلاثاء، تحديات خادم الحرمين الشريفين إلى القيادة والشعب المصرى، مقدما الشكر على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعمال هذا المجلس، الذى بات يجسد المصالح الإستراتيجية بين البلدين، ويتيح فرصا للتعاون المشترك، ومشددا على ان المملكة فى مقدمة المدافعين عن قضايا المنطقة.

وأكد بن سلمان على التطلع الى العمل سويا من أجل دعم العلاقات الثنائية، ومواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار السعودى فى مصر، وبخاصة فى المجالات الانتاجية والصناعية. وتم الاتفاق مبدئيا على انعقاد المجلس فى 5 يناير 2016، وعلى أن يتم اعداد تقرير أسبوعى بما يتم خلال تلك الفترة، وحتى انعقاد المجلس. وفى ختام الاجتماع، وقع المهندس شريف اسماعيل و الأمير محمد بن سلمان على محضر اجتماع المجلس.

خطوات جديدة على طريق الشراكة المصرية السعودية.. الاجتماع التنسيقى الثالث لـ"إعلان القاهرة" 5 يناير بالرياض.. رئيس الوزراء: مناقشات الوديعة الجديدة مستمرة.. والتعاون الدولى: قرض ميسر لمشروع تنمية سيناء

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مصر 365

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