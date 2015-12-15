ضبط صاحب محل بقالة تموينية لاستيلائه على 304 آلاف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل بقالة تموينية استولى على 304 آلاف جنيه من أموال الدعم التموينى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب محل بقالة تموينية بمحافظة القاهرة، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن القبض صاحب المحل، وبالفحص تبين استيلاؤه على 304 آلاف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.