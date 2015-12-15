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خبراء روس: التحالف الإسلامى بقيادة الرياض لن يغير ميزان القوى فى المنطقة

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خبراء روس: التحالف الإسلامى بقيادة الرياض لن يغير ميزان القوى فى المنطقة خبراء روس: التحالف الإسلامى بقيادة الرياض لن يغير ميزان القوى فى المنطقة
أكد مجموعة من الخبراء الروس أن خلق تحالف عسكرى إسلامى بقيادة المملكة العربية لن يغير ميزان القوى بالمنطقة فى المستقبل القريب، لكنه يعكس رغبة القوى الإقليمية لخلق شرعية إضافية لتورطه فى الأزمة السورية والتوصل إلى أهداف مختلفة جوهريا بشأن هذه المسألة مع روسيا.

وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامى" شامل سلطانوف، إنه خلال الأشهر الستة المقبلة، لن يقوم تحالف المملكة العربية السعودية بالتأثير على ميزان القوى فى المنطقة.

وأضاف الخبير الروسى أنه فى السابق تمت محاولة لخلق تحالف عربى ضد الإرهاب عن طريق جيش عربى موحد ولكن الأمر لم ينجح، مشيراً إلى أن هذا التحالف هدفه تعزيز موقف العالم السنى، قائلاً إن السؤال الكبير هو ضد من سيتوجه عمل التحالف الإسلامى.

من جانب آخر، أكد كبير المحاضرين فى العلوم السياسية فى مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو ليونيد إيساييف أن إنشاء التحالف المناهض للإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، بسبب الرغبة فى خلق المزيد من الشرعية على مشاركة السعودية فى النزاع السورى.

وأوضح إيساييف أن الفارق الرئيسى بين روسيا والسعودية هو أن الرياض تحاول الوصول إلى أهداف مختلفة جذريا، ولكن موسكو تحاول التعامل مع المجموعات الإرهابية.

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مصر 365

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