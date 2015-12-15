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بيان لنقابة التمريض: الرئيس وافق على مساواة تمريض الجامعات بالصحة فى الحوافز

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بيان لنقابة التمريض: الرئيس وافق على مساواة تمريض الجامعات بالصحة فى الحوافز بيان لنقابة التمريض: الرئيس وافق على مساواة تمريض الجامعات بالصحة فى الحوافز
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض إن الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل القانون 14 المعروف إعلامياً بقانون كادر المهن الطبية ليسمح بمساواة هيئات التمريض بالجامعات بزملائهم العاملين فى وزارة الصحة .

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى بيان اليوم، الثلاثاء، إن التعديل يسمح بمساواة التمريض فى المستشفيات الجامعية بزملائهم العاملين فى الصحة فى حوافز المهن الطبية وحوافز الإشراف، بالإضافة للحوافز الشهرية.

وأوضحت كوثر محمود، نقيب التمريض، أن هذه التعديلات خطوة على طريق إصلاح وتحسين أوضاع التمريض فى على كافة الأصعدة المالية الوظيفية، مشيرة إلى أن التمريض العمود الفقرى للمنظومة الطبية.

وأضافت كوثر محمود، نقيب التمريض، أن التعديلات جاءت بعد التواصل مع حكومتى المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية وحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لافتة إلى أن ذلك جهدا مشكوراً لجميع المسئولين الذين يستهدفون دعم هيئات التمريض بما يصب فى مصلحة المريض .

ووجهت نقيب التمريض الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه لهيئات التمريض وآليات حكومته للارتقاء بمستواهم المهنى والوظيفى.
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