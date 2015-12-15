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نيابة الشئون المالية تأمر بضبط رضوى جلال صاحبة محلات مليكة

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نيابة الشئون المالية تأمر بضبط رضوى جلال صاحبة محلات مليكة نيابة الشئون المالية تأمر بضبط رضوى جلال صاحبة محلات مليكة
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فودة، بضبط وإحضار "رضوى جلال"، صاحبة محلات "مليكة" للأزياء، وذلك للتحقيق معها فى البلاغات المقدمة ضدها من عدد من المواطنين وأهمها بالنصب وتلقيها أموالا من مواطنين وعدم سدادها.

وكشفت مصادر بالنيابة، أنها استمعت لأقوال المواطنين الذين تقدموا ببلاغات للنيابة، والذى أكدت أقوالهم، أن المتهمة قامت بنشر إعلانات عن التوسع فى نشاطها، وعن استثمار أموال مواطنين فى الشركة على أن يكون السهم بقيمة 70 ألف جنيه، وأنهم التقوا مع موظفين فى شركتها، وحصلوا على أموال مقابل تحرير إيصالات أمانة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، حول الوقائع الواردة على لسان الأهالى، وضبط وإحضار المتهمة والتأكد من وجودها داخل البلاد للتحقيق معها فى الوقائع المنسوبة.
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مصر 365