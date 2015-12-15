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شرطة السياحة تداهم ملاهى ليلية وتضبط 48 قضية قبل "الكريسماس"

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شرطة السياحة تداهم ملاهى ليلية وتضبط 48 قضية قبل "الكريسماس" شرطة السياحة تداهم ملاهى ليلية وتضبط 48 قضية قبل "الكريسماس"
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع الإدارة العامة للآداب ومباحث آداب القاهرة والجيزة، حملة أمنية مكبرة أمس الاثنين، أسفرت عن ضبط 48 قضية متنوعة .

جاءت الحملة تنفيذا لتوجهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الذى شدد بشن حملات أمنية مكثفة على المنشآت والملاهى والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها، وخاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس.

وبالفعل وجهت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، والإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، بالاشتراك مع مباحث الآداب بمديريات أمن القاهرة والجيزة، حملة مكبرة على الملاهى الليلية والبارات والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة، وتمكنوا خلالها من ضبط 48 قضية متنوعة داخل عدد من الملاهى الليلية ومنشآت مرخصة وغير مرخصة من وزارة السياحة خلال 24 ساعة، الحملة تمت بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والعميد يحى مرزوق.

وكشفت الحملة التى قادها العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة والعميد العقيد محمود هويدى آداب الجيزة والمقدم أحمد حشاد رئيس مباحث اداب القاهرة وضمت المقدم وليد بدر، والمقدم جاسر والمقدم أحمد وربى والمقدم محمد صالح والرواد أحمد عز وأحمد نجم ومحمد الجوهرى والمقدم احمد ابو السعود والقدم محمد سعيد رجال مباحث الآداب.

وكشفت الحملة عن وجود مخالفات مخلة بالآداب داخل بعض المنشآت السياحية المرخصة وغير المرخصة، وأسفرت عن ضبط 48 قضية، شملت 5 قضايا إدارة منشآت و"باند" بدون ترخيص، و3 قضايا تقديم خمور بدون ترخيص، و5 مدير منشأة بدون ترخيص، و3 مخالفة للعاملين بدون شهادة صحية، فضلا عن تحرير 17 قضايا فى مجال فض الأختام، وضبط 3 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وقضيتين فى مجال مخالفة قرار غلق المكان وتشغيله مرة أخرى.

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مصر 365