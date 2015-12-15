أخبار السعودية اليوم.. الجبير: التحالف الإسلامى ليس سنيا أو شيعيا ولكنه ضد الإرهاب

ركزت أخبار السعودية على إعلان المملكة إنشاء تحالف إسلامى ضد الإرهاب، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أنه حان الوقت كى يتوحد العالم الإسلامى فى محاربة الإرهاب، مؤكدًا على أهمية التصدى للإرهاب بكل أشكاله، ووقف تدفق التمويل للعناصر الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية السعودى فى مؤتمر صحفى، فى باريس، أن التحالف الإسلامى سيتبادل المعلومات ويرسل قوات إذا لزم الأمر، متوقعًا ارتفاع عدد الدول المشاركة بالتحالف الجديد. وشدد وزير الخارجية السعودى على أن التحالف الجديد ليس "سنيا أو شيعياً"، ولكنه تحالف ضد الإرهاب.

ومن أخبار السعودية اليوم استقبل مطار القاهرة الدولى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى والذى يرأس وفد السعودية لحضور فعاليات أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيقى المصرى السعودى. وتأتى الزيارة فى إطار تطوير ودعم العلاقات بين البلدين، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بمختلف المجالات.

ويأتى المجلس التنسيقى فى إطار تفعيل إعلان القاهرة الذى تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى عهد السعودية ووزير الدفاع السعودى خلال زيارته فى يوليو الماضى.

ومن اخبار السعودية اليوم، أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بتشكيل التحالف الإسلامى المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، الذى أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال الجروان فى تصريحات تلفزيونية: إن هذا التحالف كان مطلبا شعبيا تحقق على أيدى القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية وباقى الدول الإسلامية الذين نجحوا فى توحيد صفوف الإسلام والمسلمين ضد هذه الظاهرة الظلامية والهدامة.