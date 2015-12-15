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ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب بمركز أورام طنطا

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ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب بمركز أورام طنطا ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب بمركز أورام طنطا
ضبط الأمن الإدارى بمركز الأورام بمدينة طنطا، اليوم الثلاثاء، عاطلا انتحل صفة طبيب، وحاول النصب على طاقم التمريض والعاملين بالمركز، وفور الاستعلام عن هويته تبين أنه يحمل كارنيهات مزورة.

وأكد الدكتور حسنى الدسوقى مدير معهد الأورام أنه تلقى بلاغا من أفراد الأمن الإدارى بوجود شخص غريب داخل المعهد يرتدى بالطو أبيض ويدعى أنه طبيب، وحاول الدخول للأقسام المختلفة، والاستعلام عن بعض الأجهزة الطبية، والأدوية الكيماوية.

وأضاف، أنه بالاستفسار عن شخصيته بدأ عليه علامات الارتباك، وبتفتيشه تبين أنه يحمل كارنيهات مزورة، وتم تحرير مذكرة رسمية بالمركز، وإبلاغ نقطة شرطة المستشفيات الجامعية.

وعلى الفور، انتقل النقيب محمد تعلب رئيس نقطة المستشفيات الجامعية، واصطحب المتهم لديوان قسم أول طنطا، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.

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