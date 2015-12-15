نائب البحر الأحمر: نسقنا للقاء شباب غارب مع المحافظ لاستكمال تعيينهم بالبترول

قال محمد محمد عبد المقصود عضو مجلس الشعب، بالبحر الأحمر، إنه التقى اليوم عددًا من شباب مدينة رأس غارب بحضور عضو مجلس الشعب أحمد الضوى، ومحافظ البحر الأحمر، لمناقشة استكمال تعيين الدفعة الثانية والثالثة بشركات البترول بغارب.

وأكد "عبد المقصود" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جاء تلك اللقاء بناءً على لقاء مسبق جمعه مع شباب غارب بمدينتهم، ونسق معهم للقاء اليوم مع المحافظ لاستكمال مطالبهم بالتعيين.

وأوضح عضو مجلس الشعب، أن محافظ البحر الأحمر أجرى اتصالا هاتفيا بوزير البترول فى وجوده والنائب أحمد الضوى، والذى أكد على إنجاز التعيينات فى أسرع وقت.

وتابع عبد المقصود أن من جانبه سوف يتابع مع وزارة البترول حتى يتم تعيين شباب المدينة بالشركات البترولية بمدينتهم.