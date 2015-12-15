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أخبار العراق اليوم.. بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق

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أخبار العراق اليوم.. بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق أخبار العراق اليوم.. بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق
تناولت أخبار العراق اليوم، مطالبة العراقية تركيا بسحب "كامل" القوات التى نشرتها فى العراق دون موافقة بغداد، كما ركزت أخبار العراق اليوم، على إعلان وزارة الدفاع العراقية بأن القوات التركية لم تنسحب من الأراضى العراقية.

وزارة الدفاع العراقية: القوات التركية لم تنسحب من العراق حتى الآن


>وفى أخبار العراق اليوم تطالعنا بيان وزارة الدفاع العراقية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى، إن القوات التركية لم تنسحب من الأراضى العراقية، وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية الحدث فى خبر عاجل اليوم.

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكى "جو بايدن" شجع أعضاء الحكومة التركية على استكمال مفاوضات انسحاب القوات التركية من الموصل مع حكومة بغداد فى محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.

بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق


>كما طالبت الحكومة العراقية الثلاثاء، تركيا بسحب "كامل" القوات التى نشرتها فى العراق دون موافقة بغداد، لتعبر بذلك عن عدم رضاها على الانسحاب الجزئى لهذه القوات الذى تم الاثنين، وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء حيدر العبادى أن "مجلس الوزراء ناقش الأزمة مع تركيا، وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الأراضى العراقية واحترام سيادته الوطنية"، ويأتى الموقف العراقى بعد يوم واحد من سحب تركيا لجزء من قواتها العسكرية من معسكر بعشيقة قرب الموصل باتجاه شمال البلاد.

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