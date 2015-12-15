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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية وزيرى الاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، ونائب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع، كما يضم أعضاء من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية هم: الدكتور خالد سرى صيام، وأشرف محمد نجم، ونيفين حمدى الطاهرى، والمهندس أشرف كامل موسى صبرى، والمهندس أحمد فكرى عبد الوهاب. وتكون مدة عضويته ثلاث سنوات.

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