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عبور 244 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 244 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 244 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البري إجراءات سفر ووصول 244 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البري، رصدت إنهاء إجراءات سفر 99 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 145 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقي الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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مصر 365

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