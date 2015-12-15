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إصابة طالبين فى الدقهلية بتسمم لتناولهما "عصير فاسد" أثناء اليوم الدراسى

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إصابة طالبين فى الدقهلية بتسمم لتناولهما "عصير فاسد" أثناء اليوم الدراسى إصابة طالبين فى الدقهلية بتسمم لتناولهما "عصير فاسد" أثناء اليوم الدراسى
أصيب طالبان فى المرحلة الابتدائية بتسمم، بعد تناولهما عصير فاسد أثناء اليوم الدراسى فى الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول طفلين، هما مهند عبد الناصر إبراهيم، وأحمد على يوسف 9 سنوات بمدرسة الخليفة المأمون بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر إلى المستشفى مصابين بحالة تسمم حاد.

ونتيجة لتدهور حالتهما تم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وعلى الفور أمر الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بنقلهما إلى وحدة الغسيل المعوى، ووضعهما تحت الملاحظة وصرف العلاج اللازم لهم، وأكدت التحريات الأولية تناول الطالبين لعصير فاسد أثناء اليوم الدراسى بالمدرسة وجار تحرير محضر بالواقعة وكشف مصدر العصير.

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مصر 365