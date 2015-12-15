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10 عادات صحية مثبتة علميًا للوقاية من مرض السكر

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10 عادات صحية مثبتة علميًا للوقاية من مرض السكر 10 عادات صحية مثبتة علميًا للوقاية من مرض السكر
مرض السكر من النوع الثانى من الأمراض المنتشرة داخل ، وهو يصيب أكثر من 7.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الفيدرالية الدولية للسكرى، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من العادات الصحية المثبتة علميًا، والتى تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر، حسبما أكدت الأبحاث الطبية الحديثة.

وكشف الموقع الأمريكى "موجز القراء" عن العادات الصحية التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر، وتشمل:

1.تناول الحبوب الكاملة: حيث كشفت دراسة حديثة نشرت بالمجلة الطبية الشهيرة "Diabetologia" عن أن تناول 10 جرامات من الألياف النباتية الموجودة فى الحبوب مثل الشوفان والكينوا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 25%.

2.تناول عين الجمل حال الجوع أثناء اليوم بدلاً من الحلويات يساهم فى تحسين وظائف الأوعية الدموية ويخفض مستويات الكولسترول الضار، وهما من العوامل الشهيرة التى ترفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

3.تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والطماطم يساهم فى تعزيز صحة كلى وقلب الأشخاص المصابين بمرض السكر.

4.عدم التنويع فى تناول الأطعمة أكثر من اللازم، وتناول أنواع محدودة من الأكلات يوميًا يعزز نظام الأيض ويساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر حسب دراسة أجراها باحثون من جامعة تكساس وجامعة تافتس الأمريكية.

الزبادى يقى من مرض السكر


>5.تناول الزبادى الغنى بالخمائر الحيوية "بروبيوتك" يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 18%، حيث تساهم البروبيوتيك فى تحسين حساسية هرمون الأنسولين والحد من الالتهابات.

6.تناول 6 وجبات غذائية على مدار اليوم، تحتوى كل وجبة على كميات قليلة من الأطعمة يساهم فى السيطرة على مستويات السكر بالدم، وهو أفضل من تناول 3 وجبات أو وجبتين فقط، ولكن تحتوى على كميات ضخمة من الأطعمة.

7.حسب الدراسة المنشورة بمجلة "Diabetes Care" يفضل تناول الخبز فى نهاية الوجبة والبدء مثلاً بتناول السلطة أو البروتينات كاللحوم، حيث يساهم ذلك فى ضبط مستويات السكر بالدم.

الفاكهة وطهى الطعام فى المنزل يكافحان مرض السكر


>8.تناول الفاكهة بمعدل مرتين على الأقل خلال الأسبوع، خاصة فواكه التوت البرى والتفاح والعنب، ساهم فى الحد من الإصابة بمرض السكر بنسبة 23%، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "BMJ".
>9.الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، حيث ثبت أن تناول مشروب أو اثنين منها خلال اليوم يرفع فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 26%، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Journal of the American College of Cardiology".

10.الاعتماد على طهى الطعام الصحى داخل المنزل والتقليل من شراء الوجبات السريعة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر حسب الدراسة التى أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.

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