بالصور.. قيادات تعليم الأقصر يتفقدون العمل بمستشفى شفاء الأورام بـ"طيبة"

زار فريق نادى المدينة المنورة، وقيادات التعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال إنهاء التشطيبات بمقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام الجديدة، وذلك بمدينة طيبة لتقديم الدعم اللازم للعمال المشاركين فى أعمال البناء، والمقرر افتتاح أول مرحلة منه بداية العام الجديد.

كان فى استقبالهم مصطفى زمزم المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء – الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر، كما تفقد أعمال البناء فى مقر المستشفى الجديدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من القيادات التعليمية، وطلاب مدرسة الرضوان الإعدادية، لتعريفهم بالدور الذى سيقوم به المستشفى الجديد فى علاج أبناء الصعيد.

كان قد أعلن مصطفى زمزم، عن حملة "طرق الأبواب" التى تهدف إلى تقديم الدعم الأدبى والمعنوى للعاملين بالمستشفى، حيث إنه بدأ بالتنسيق مع القيادات التنفيذية وممثلى الوزارات وأصحاب الفنادق والشركات السياحية ورجال الأعمال ورجال الدين لزيارة المستشفى، مشيرًا إلى الاتفاق مع مديرية التربية والتعليم بحيث تقوم كل مدرسة بزيارة أسبوعية للمستشفى.

كما وافق الدكتور "مصطفى وزيرى" مدير عام آثار الأقصر، على وضع لافتات دعائية للمستشفى على مداخل المناطق الأثرية بالبرين الغربى والشرقى، وفى السياق نفسه وافق الكابتن هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى، على وضع بانرات دعائية على مداخل المطار لتعريف الزوار بموقع المستشفى وتقديم الدعم الشعبى والمحلى لها.



>